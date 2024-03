"Das Phantom der Oper" als gelungene Neufassung im Wiener Raimundtheater

Wer sich an Andrew Lloyd Webbers Musical-Benchmark "Das Phantom der Oper" heranwagt, darf den Vergleich nicht scheuen. Zu oft ist dieses Meisterwerk bereits gespielt worden. Im Fall der Vereinigten Bühnen Wien geht der Fallstrick ins Jahr 1988 zurück, als der charismatische Alexander Goebel als Phantom und Luzia Nistler als Christine über Jahre das Publikum entzückten.

Cameron Mackintosh hat das Phantom-Spektakel neu inszeniert, die Premiere im deutschsprachigen Raum ging am Freitag im Raimund Theater über die Bühne. Das neue Phantom ist frischer geworden, Mackintosh hat den Stoff nach dem Roman von Gaston Leroux entstaubt, von Patina befreit, es mit Persiflage (Hannibal-Generalprobe) und Witz angereichert. Das technische Spektakel mit dem Kronleuchterabsturz, pyromanischen Einlagen und dem Spezialeffekt des Phantom-Abgangs am Schluss vermittelt wieder den einen oder anderen Wow-Effekt.

Paul Brown hat ein sehr ausladendes Bühnenbild geschaffen, das das Publikum in den Theaterhäusern der Welt noch in Staunen versetzen wird. Atemberaubend ist der Stufenabgang in das Verlies des Phantoms. Verbunden mit der Wucht des kompositorischen Glücksfalls Andrew Lloyd Webbers ist die Neuauflage der Erfolgsproduktion ein empfehlenswertes Muss für Phantom-Aficionados.

Die Wiener Produktion leitet Seth Sklar-Heyn, der seit mehr als einer Dekade für Mackintosh inszeniert. Beim Cast ist vieles gelungen. Anton Zetterholm verleiht dem besessenen, unglücklich verliebten Opernhaus-Geist viel Charakter. Sein Phantom ist weniger diabolisch angelegt, stimmlich wie darstellerisch ist er nach wenigen Minuten in Hochform. Sprachlich kann man noch nachbessern, sein "Engel der Lieder" ist derzeit noch ein "Engel der Liter".

Lisanne Clémence Veeneman verzichtet als Christine Daaé erfreulicherweise auf jegliche arme Hascherl-Mentalität und ist stimmlich der anspruchsvollen Rolle gewachsen. Roy Goldmans "Raoul" fehlt es darstellerisch ein wenig an Emotion. In allen Belangen großartig und originell witzig ist Milica Jovanovic als von Starallüren geleitete Carlotta.

Fazit: Auf zum nächsten Longrun-Musical ins Raimundtheater (täglich außer Montag)!

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder