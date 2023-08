"In der kulturellen Bildung geht es darum, Qualität zu erlernen"

Im September wird er erst 38, aber die berufliche Bilanz von Ingolf Wunder würde bereits ein gesamtes Leben ausfüllen. Seit 13 Jahren lebt der in Klagenfurt geborene und unter anderem am Linzer Bruckner-Konservatorium (heute Bruckneruni) ausgebildete Pianist in Zürich. Doch wenn Peter Gillmayr, Intendant des Bad Schallerbacher Musiksommers, ruft, entpuppt sich der Branchenstar als treue Seele und gibt wie am Donnerstag (24. August, 19.30 Uhr) ein Konzert.