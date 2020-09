Sie leitet das renommierte Max-Reinhardt-Seminar, ist Burgschauspielerin, Sängerin, Organistin, Regisseurin, spielt die Gerichtsmedizinerin Franziska Beck in der Krimi-Reihe "Soko Donau" und gibt am Sonntag ihr Debüt an der Wiener Staatsoper: Das alles ist und kann Maria Happel. Die 57-jährige personifizierte Schauspiel-Vielseitigkeit über Talente, Textschwierigkeiten und den Spagat zwischen Trash-Krimi und großer Bühnenkunst.