In Clam geben sich die Stars wieder die Klinke in die Hand

Der Konzertsommer auf Burg Clam wird nächstes Jahr 35 – zum Jubiläum lässt sich Veranstalter Barracuda nicht lumpen und holt ein Star-Aufgebot in die stimmungsvolle Burgarena.

So wird sich am Sonntag, 13. Juli 2025, der italienische Blues- und Rockmusiker Zucchero mit seiner Band im Mühlviertel die Ehre geben. Der grandiose Live-Musiker, von dem Ray Charles einst gesagt haben soll, er sei "einer der besten Blues-Musiker der Welt", wird auch seine Hits wie "Senza Una Donna" hören lassen.

Karten gibt’s ab Donnerstag

Am Freitag, 25. Juli, sind die Hamburger Rapper von Deichkind, die für ihre kreativen Shows bekannt sind, zu Gast. Als Vorband haben sie die Linzer Kultrapper von Texta dabei. Am Samstag, 2. August, schaut der kanadische Rocksänger und Komponist Bryan Adams mit neuen Songs im Rahmen seiner Welttournee "Roll With the Punches" vorbei. Aber auch seine Welthits wie "Summer of ‘69" und "(Everything I Do) I Do It For You" wird er sicher spielen. Mit dabei hat Adams einen ganz besonderen Gast: Kim Wilde, die sich im Jänner 2025 mit einem neuen Album zurückmelden wird. Der Vorverkauf für alle drei Konzerte startet diesen Donnerstag, 21. November, um 10 Uhr.

Alle diese Künstler reihen sich in die illustre Star-Riege des kommenden Konzertsommers auf Clam ein: Am 4. Juli steigt die Clam-Rock-Fete, dieses Mal unter anderen mit Mother’s Finest, The Sweet und Slade, am 5. Juli sind Pizzera und Jaus zu Gast (mit Wolfgang Ambros, der Opus-Band und den Schick Sisters), am 6. Juli kommt der amerikanische Bluesrock-Star Joe Bonamassa, am 11. Juli ist die Schweizer Volksmusik-Pop-Band Fäaschtbänkler zu Gast, am 15. Juli folgt Superstar Sting und am 26. Juli ist DJ-Party mit Parov Stelar angesagt.

