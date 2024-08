In Bad Ischl erweitert der Blick in die Sterne das Operetten-Genre

Das Lehár Festival Bad Ischl hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr musikalisches Unterhaltungstheater auszugraben, das zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Diesmal hatte Franz Lehárs Operette „Der Sterngucker“ Premiere.Ein Werk, das 1916 gleich zweimal sowohl am Theater in der Josefstadt als auch in der Zweitfassung am Theater an der Wien durchfiel und als Experiment nicht den Nerv der durch den Ersten Weltkrieg gebeutelten Gesellschaft traf.