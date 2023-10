 Immer der Herr Murphy

Meine Wahl fiel innerhalb weniger Minuten auf ein klassisches Leiberl, das ich flugs in der Umkleidekabine probierte und für gut befand. Dann wollte ich zahlen. Vor den Kassen wartete ein Dutzend Menschen. Ich stellte mich an und bemerkte, dass die Schlange neben mir viel schneller vorankam als jene, in der ich mich befand.

Und genauso geht es mir eigentlich immer, ob im Supermarkt, in der Tankstelle oder eben im Modegeschäft. Ich befinde mich vor der Kasse stets dort, wo ich am allerlängsten warten muss. Jene in den anderen Reihen ziehen lächelnd an mir vorbei. Wenn ich dann fast am Ziel bin, hat die Person vor mir mit Sicherheit etwas umzutauschen, möchte den Coupon für eine Kundenkarte ausfüllen oder hat vergessen, die Zucchini oder Äpfel abzuwiegen.

Murphys Gesetz

Ich übe mich in solchen Situationen immer in Geduld, lächle meine Ungeduld weg und frage mich, warum ich fast täglich ein Opfer von "Murphys Gesetz" werde, das nach dem amerikanischen Ingenieur Captain Edward A. Murphy benannt ist. Er untersuchte in den 1940er Jahren Arbeitsabläufe bei der US Air Force und stellte fest, dass immer, wenn etwas schiefgehen kann, genau das auch passiert. Sein Fazit: Alles, was schiefgehen kann, wird auch garantiert schiefgehen.

Wobei wir schon wieder beim Thema wären: Ich stand – wie bereits erwähnt – mit meinem schwarzen T-Shirt eine gute Viertelstunde vor besagter Kasse und dachte mir, dass ich es fast geschafft hätte. Siegessicher legte ich das Kleidungsstück auf die Ablage vor der Kassiererin, die sich nicht mir, sondern ihrer Kollegin zuwandte und meinte, jetzt Pause machen zu müssen. Da stand ich nun und verwünschte Herrn Murphy, der mich eine halbe Stunde gekostet hatte und mir die Mittagspause kräftig vermieste.

"Sie wollen zahlen?", fragte eine Verkäuferin in diesem Moment. Sie wartete meine Antwort erst gar nicht ab, sondern erzählte von diversen Vergünstigungen, wenn ich hier und jetzt Mitglied des Modeclubs werde würde. Was ich dann getan habe. Dass die Schlange hinter mir immer länger wurde, hab ich fast nicht bemerkt.

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer