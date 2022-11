Im Zeichen der Parabel

Paravolí (Parabel) nennt der in Deutschland musikalisch verwurzelte palästinensisch-israelische Komponist Samir Odeh Tamimi sein Werk für Streichquartett, das am Dienstag in einem spannenden Abend des Atalante Quartetts – Julia Kürner, Elisabeth Eber (Violine), Thomas Koslowsky (Viola) und Lisa Kürner (Cello) – im Brucknerhaus zu erleben gewesen ist.

Einerseits ist Tamimis Streichquartett von Lessings Ringparabel, die Gerhard Brössner über den ganzen Abend verteilt trefflich rezitiert hat, inspiriert, scheint aber auch wie die Parabel als Kegelschnittfigur das musikalische Material in unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Mit großem Einsatz und klanglicher Finesse widmete sich das Quartett dieser österreichischen Erstaufführung.

Das im Sommer letzten Jahres uraufgeführte Streichquartett op. 11 "Versöhnung" von Ingo Ingensand griff die Parabel-Idee dieses Abends ebenso auf wie die Elegie für Joel Engel von Joseph Achron aus dem Jahr 1927 und Gian Francesco Malipieros 6. Streichquartett. Letztere bildeten mit Tamimis Paravolí eine thematische Ringparabel aus den drei Religionen Judentum, Christentum und Islam. Musikalischer Rahmen waren vier Sätze aus Haydns "Sieben letzte Worte". Auch bei diesem Repertoire spielte das Atalante Quartett seine Meisterschaft aus. (wruss)

Fazit: Ein ungewöhnlich konzeptionierter Streichquartettabend, der vor allem wegen der leidenschaftlich intensiven Interpretation durch das Atalante Quartett überzeugte