Es sollte der Krieg sein, der sämtliche Kriege für alle Zeiten beendet. Doch es wurde die Hölle auf Erden, eine "Knochenmühle" von ungekannter Grausamkeit. Mehr als ein Jahrhundert nach dem Ende des Ersten Weltkriegs führt die am Freitag beim Streaminganbieter Netflix anlaufende Neuadaption von Erich Maria Remarques "Im Westen nichts Neues" den blutigen Irrsinn des Krieges schonungslos vor Augen. An Brisanz hat der Stoff in all den Jahren kein Jota verloren.