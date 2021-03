"Wie sehr wir die Bühne und das Publikum vermissen, kann ich gar nicht in Worten beschreiben", begrüßt Landestheater-Ballettchefin Mei Hong Lin ihre Gäste persönlich zur ersten virtuellen Landestheater-Premiere am Samstag. "Auch wir vermissen euch!", möchte man ihr zurufen. Ein lachendes und ein weinendes Auge blickt in den Bildschirm. Ton und Bild funktionieren tadellos. Statt der magischen Stille voll Vorfreude im dunklen Saal – ein profaner Mausklick.