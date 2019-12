Im Walzertakt und mit Humor ins neue Jahr

29. Dezember, 1. und 4. Jänner, Walzerklänge: Das Kammerorchester Münzbach begrüßt das neue Jahr mit Operetten-Ouvertüren und Strauß-Walzern. 29.12., Bad Zell, Arena, 19.30 Uhr; 1.1., Münzbach, VS-Turnhalle, 17 Uhr; 4.1. Kronstorf, Josef-Heiml-Halle, 19.30 Uhr, OÖN-Tickethotline: 0732 7805 805.

31. Dezember, Glanz, Glamour und gute Laune: Wiener Charme, Paris der Belle Epoque und Broadway-Glamour bringt das Ensemble des Theaters L.E.O ins Kulturhaus Bruckmühle in Pregarten. Dazu: kulinarischer Genuss. 18 Uhr, Infos: 07236 2570.

31. Dezember: Das Altomonte Orchester stimmt im Stift St. Florian auf das neue Jahr ein, in beseeltem Dreivierteltakt, mit Polka- und Radetzkymarsch. Sala Terrena, 17.30 & 20.30 Uhr, Karten u. a. im Stiftsladen bzw. office@brucknertage.at

31. Dezember: "Zauberhaft" sind die "Herrlichen damen" in ihrem gleichnamigen Programm im Kulturhaus "Im Schöffl" in Engerwitzdorf: Die Travestie-Meister präsentieren Hits aus der Musical- und Schlagerwelt, Tanz und Kabarett in 100 eigens für diesen Abend angefertigten Kostümen. 20 Uhr, Karten: www.imschoeffl.at

31. Dezember: "Wenn wir uns herzen": Mit einem musikalisch-literarisch-szenischen Reigen stimmen Gina Christof und Rudi Müllehner in der Tribüne Linz auf Silverster ein, 31. 12., 18.30 und 21.30 Uhr, Karten: www.tribuene-linz.at

4.- 5. Jänner, Heiteres: Mit "Einem Schlüssel für zwei" und der gleichnamigen Komödie schließt das "Theater am Tötenhengst" in Kremsmünster das Tor zum neuen Jahr auf. Die Premiere (31. 12.) ist ausverkauft, nächste Chance: 4. 1., 20 Uhr; 5. 1., 18 Uhr; Karten bis 25. 1.: 0664 583 8116, theaterverein-kremsmuenster.at.

31. Dezember: "Mit Humor ins neue Jahr" weist das Peuerbacher Schlosstheater en im Kulturzentrum Melodium Peuerbach, 20 Uhr, Karten: Sparkasse bzw. 050100 42 032, www.melodium.at

31. Dezember: "Stress im Champus-Express" serviert das Theater Schönau, 31. 12., 19.30 Uhr im Pfarrheim Schönau im Mühlkreis. Karten: 0664 73 84 08 05

2. Februar, Höhlenzauber: Die Koppenbrüllerhöhle in Obertraun erhellt bengalischer Leuchtzauber, zu Klängen von Didgeridoo-Spielern und den Bläsermusikanten Obertraun. 17 bis 20 Uhr, Infos: 05 95095-40 bzw. obertraun@ dachstein-salzkammergut.at

5. Jänner, Glöcklerlauf: Die guten Geister gnädig zu stimmen und die bösen zu vertreiben – darum geht es am 5. Jänner. Treffpunkt ist am Gemeindeplatz Obertraun um 16.45 Uhr.

5. - 6. Jänner: Das OFK OrchesterForum Kremstal lädt unter Peter Aigner zu Neujahrskonzerten mit Werken von E. Grieg, J. Massenet, L. Delibes, der Strauß-Dynastie bis Astor Piazzolla. 5. 1., Ansfelden, Ritzlhof, Festsaal der der Landwirtschaftsschule, 18 Uhr, Karten: 07229 / 840 3111 bzw. abc@ansfelden.at; 6. 1., Kultursaal der Volksschule St. Marien, 17 Uhr, Karten: 07227/8155.

Tipps fürs Warten auf das Christkind

Auf das Christkind zu warten, ist eine harte Geduldsprobe. Ein paar Tipps, um die Zeit bis zum Heiligen Abend zu verkürzen.

20. Dezember bis 6. 1. Jänner: Der Weihnachtszirkus der Familie Alex Kaiser gastiert wieder mit Artisten und Tieren im Donaupark Mauthausen. Auch das Publikum ist gefragt: Es wird noch ein Name für das Kamel-Baby gesucht. Karten: 0660/6150116 oder täglich an der Zirkuskasse von 12 bis 13 Uhr, www.circusalexkaiser.eu

22. Dezember: „Dem Geheimnis der Feuerinsel“ auf der Spur ist die Volksbühne Steyr bei ihrem Gastspiel im Stadttheater Bad Ball, 14 und 16.30 Uhr, Karten: 07258/720013, www.stadttheater-badhall.com

22. Dezember: Im Brucknerhaus Linz bekommt Wanja (Emil Stamm) am 22. Dezember Besuch von Hase, Fuchs und Bär: „Es klopf an Wanjas Tür“, mit dem Bruckner Orchester Linz und jungen Talenten der OÖ. Tanzakademie, 11 Uhr und 15.30 Uhr, Karten: 0732/775230, www.brucknerhaus.at

24. Dezember: Im Tiergarten Walding können Kinder am 24. Dezember den Tieren persönlich „Frohe Weihnachten“ wünschen. 14 bis 15 Uhr. Infos: 07234 82759, www.tiergartenwalding.co

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at