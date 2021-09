im takt der natur Das ist jetzt noch im Garten zu tun

Die Rosskastanien sind reif, das bedeutet, wir sind in der vorletzten der phänologischen Jahreszeiten angelangt: dem Vollherbst. Wer im Takt der Natur gartelt, hat nun Folgendes zu tun:

Blumenzwiebeln pflanzen – in den Beeten, auf den Rasenflächen oder auch unter Hecken. Narzissen und Krokus kommen zuerst in die Erde, Tulpen ganz spät, denn sie bilden erst dann Wurzeln, wenn der Boden deutlich abgekühlt ist.

Kompost nur dort verteilen, wo man es im Frühjahr nicht kann oder als Schutz bei den Rosen, unter Hecken, vor allem aber im Beerengarten: bei Himbeeren, Ribiseln und Brombeeren. Etwa drei bis fünf Zentimeter oberflächlich einarbeiten.

Gehölze bestellen: In knapp einem Monat beginnt die ideale Pflanzzeit. Zum Beispiel für wurzelnackte Hecken. Hainbuche, Liguster und Co. wachsen nun besonders gut an.

Empfindliche Kübelpflanzen zum Haus stellen: Citrus mögen nun nicht mehr zu viel Nässe. Sie könnten sonst Wurzelfäulnis bekommen und die grünen Blätter abwerfen.