Im Stift Schlägl braut sich ein Trend zusammen: Bier per Video

Die Wirtshäuser sind seit gefühlten Äonen zu, die Gottesgabe Bier musste zum Teil weggeschüttet werden, weil das Ablaufdatum überschritten war und die Konsumenten fehlten. Auch in so mancher Brauerei.

Um nicht völlig den Kontakt zur biertrinkenden Kundschaft zu verlieren, verfiel die Stiftsbrauerei Schlägl in Aigen-Schlägl auf ein digitales Format: die Online-Bierverkostung.

So läuft die Sache ab: Bierbrüder und -schwestern bestellen zeitgerecht über den Shop auf der Brauerei-Homepage (www.stiftsbrauerei-schlaegl.at) ein Verkostungspaket. Das umfasst fünf Bierflaschen und ein Verkostungsglas (28,90 Euro) sowie die eine oder andere Rohstoffprobe. Der Sechserträger wird per Post zugesendet. Nun muss man nur noch das Bier rechtzeitig einkühlen und nicht austrinken, bevor die Verkostung beginnt. Die erfolgt via Videokonferenz (maximal 15 Personen), der Zutrittslink kommt per E-Mail.

"Hopfen und Malz, Gott erhalt’s" steht an der Wand geschrieben, eine Sudpfanne glänzt kupfern. Im Sudhaus, wo die bisherigen Online-Verkostungen stattfanden, erzählte Diplom-Biersommelier Markus Reitinger vom Schlägler Verkaufsteam von der Bierherstellung. Zuerst vom heurigen Fastenbier, einem Leichtbier mit drei Volumsprozent Alkohol, dem Galgant beigegeben wurde. Das mit dem Ingwer verwandte Gewürz gibt einen angenehmen, mild pfeffrigen Geschmack. Im Verkostungspaket war ein Briefchen mit Galgant beigelegt, um das Gewürz olfaktorisch und geschmacklich zu erfahren. Zudem wurden ein paar Hopfenpellets mitgeliefert. Manuel Starlinger von der Mühlviertler Hopfengenossenschaft war dazugeschaltet und berichtete über Feinheiten des Hopfenanbaus.

Gut informiert und unterhalten kosteten sich die Teilnehmer, die interessiert Fragen stellten, durch Pils, Urquell und Bio Zwickl bis zum kräftig-fruchtigen Stifter Bier (5,7 %). Zwei Stunden vergingen wie beim Wirt. Ja, selbst über alkoholfreie Biere wurde kurz gesprochen. Aber man kann ja online jederzeit aussteigen. (but)

Wiederholung geplant

Diplom-Biersommelier Markus Reitinger von der Stiftsbrauerei führt auch bei den nächsten Online-Verkostungen am 21. und 22. April ab 19 Uhr durchs Programm. Als Kulisse dient dann nicht mehr das Sudhaus, sondern der Stiftskeller. Man wird sich den gehaltvolleren Bieren des Sortiments und dem „Food-Pairing“ zuwenden – mit der Antwort auf die Frage aller Fragen: Welches Essen passt zum Bier?