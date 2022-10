Das "Ahoi Pop! Summer" ist tot, lang lebe das "LIDO Sounds"! Oder anders gesagt: Die Landeshauptstadt bekommt ein neues Musikfestival. Von 16. bis 18. Juni 2023 steigt auf dem Urfahrmarktgelände in Linz die Debüt-Ausgabe des Festivals mit hochkarätigen Acts wie Die Toten Hosen, Florence + The Machine, Peter Fox, Wanda und Cro. Bis zu 30.000 Besucher werden an jedem der drei Tage erwartet. Tickets für das "LIDO Sounds" sind ab sofort in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.