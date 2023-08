"Im Sinne Hitlers entschieden"

"Eine Sensation" ortet der Salzburger Regisseur Günter Schwaiger in seiner Kino-Doku "Wer hat Angst vor Braunau?", die morgen, Mittwoch, beim Festival "Der neue Heimatfilm" in Freistadt Premiere hat. Der Plan des Innenministeriums, in Hitlers Geburtshaus in Braunau eine Polizeiinspektion zu errichten, entspreche in gewisser Weise dem Ansinnen Adolf Hitlers, sagt Schwaiger im Film und belegt das mit einem Artikel aus der "Braunauer Warte am Inn" vom 10. Mai 1939.