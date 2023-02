Im Schatten eines platten Gemetzels

2011 holte der französische Regisseur Michel Hazanavicius mit "The Artist", einem Gedicht von einem Stummfilm, fünf Oscars.

Sieht man das erste Drittel seiner neuen Arbeit "Final Cut of the Dead", würde man den 55-Jährigen gerne auffordern, alle wieder zurückzugeben. Es dauert leider etwas zu lange, bis man definitiv erkennt, dass er eine an sich clevere Idee verfolgt: Er versucht seine Zunft satirisch aufs Korn zu nehmen. Mehr als 30 Minuten sieht man zu, wie der Schauspielstar Romain Duris als Regisseur am Set eines Splatterfilms die Nerven wegschmeißt, der sich als Remake des japanischen Klassikers "One Cut of the Dead" (2017) entpuppt. Es ist eine Orgie aus Geschrei, Blut, Zombies und miesem Spiel, die kaum die saftige Situationskomik entfaltet, die echter Horrortrash aufbaut.

Der Film erholt sich nie

Im zweiten Akt lichtet sich das Feld des Grauens, indem erzählt wird, wie sich Duris als ernst zu nehmender Filmer etablieren will. Die Chance besteht dank potenter Produzenten in dem live übertragenen Gemetzel zum Auftakt, dessen Entstehung nun aufgerollt wird.

Es liegen durchaus Witz und Raffinesse in seiner auf Geltungssucht und ökonomischen Zwängen basierenden Überhöhung der Branche. Von seinem platten Beginn erholt sich die spitze Erzählung jedoch nie. Dass nicht alle Witze zünden und Fäkalkomik zur Plattitüde verkommt, hilft auch nicht. (nb)

"Final Cut of the Dead": F 2022, 110 Min.,

OÖN Bewertung:

