Francisco Carolinum Linz: Willkommen im "Sanatorium Süßmilch" 

Erschöpfung mag sich breitmachen in Anbetracht der Lage der Welt. Und mit ihr die Sehnsucht nach einem heilen oder zumindest heilsamen Ort. Einem "Sanatorium", wie es die Künstlerin Sophia Süßmilch im ersten Stock im Francisco Carolinum in Linz errichtet hat – eines, in dem feministische Kunst weitergedacht wird. "Frauen schaffen schöne Wohnräume und machen’s gemütlich", empfängt die Münchnerin lächelnd ihre schuhlosen Gäste, vor denen sich ein klinisch weißer, wohlig weicher Plüschteppich erstreckt.

Der Rollstuhl ist echt

30 Tage hat die Münchner Künstlerin hier gearbeitet und gewohnt. Zwei Stunden täglich konnte man die 39-Jährige besuchen. Bis Ende Jänner steht ihr "Sanatorium Süßmilch" nun in der gleichnamigen, von Gabriele Spindler kuratierten Ausstellung Besuchern offen.

Ob es dem Genesungsschlaf förderlich ist, jenes monumentale Bett in der Mitte des Raumes, das dem Besucher ins Auge sticht? Wallendes Haar fließt aus der runden Schale, die auf den ersten Blick einen Sternenhimmel offenbart, auf den zweiten: Zähne vor blauem Hintergrund, anspielend auf den Mythos der "bezahnten Vagina", den Freud für seine Kastrationsangst aufgriff.

Aus unzähligen Gesprächen zum Zustand der Welt hat Süßmilch Erkenntnisse gesammelt und daraus eine Formel abgeleitet. Als eine Art Brainstorming ziert sie eine ganze Wand: Von der "Erfüllung im Moment" bis zum "Kannibalismus" verästelt sich die Rettung der Welt. Ihr Sinn? Dass er sich einem nicht erschließt. "Man kennt sich nicht aus", erklärt Süßmilch ihre Persiflage auf einfache Antworten des Rechtspopulismus.

Willkommen im Spa-Raum des Sanatoriums, samt Sauna und Massageliege. Unter Letzterer – einem Automechaniker gleich – konnten Besucher der Künstlerin bei ihrer Massage ins Auge blicken. Nur jeder Zehnte, der ihrer Einladung folgte, war ein Mann, erzählt Süßmilch von Begegnungen der Nähe, bei denen auch Tränen geflossen seien.

Heilsam für den Geist ist gute Lektüre, die sich im Sanatorium allerorts stapelt, etwa Ken Krimsteins Graphic Novel "Die drei Leben der Hannah Arendt".

Ihre Gesprächspartnerinnen und "Ärzte" hat Süßmilch großformatig porträtiert – wobei sie von der Leiter gestürzt ist und sich das Fersenbein gebrochen hat. Der Rollstuhl im Eck ist eine Ironie des Schicksals.

Info: Linz, Museumstr. 14, bis 28. 1., Di.-So./Fei., 10-18 Uhr, Mo. geschlossen, 0732 7720 522 00, ooekultur.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze