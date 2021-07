"Willkommen im Reich des Häusl-Schmähs!" scherzte Paul Pizzera in Richtung der 1600 Fans auf dem Gmundener Rathausplatz. Gemeinsam mit Spezi Otto Jaus servierte der steirische Schmähführer am Freitagabend – dem ersten von insgesamt drei Gmunden-Gigs – nicht nur jede Menge eingängiger und mit hintersinnigem Wortwitz gespickter Austropop-Hymnen, sondern eben auch eine ordentliche Portion Latrinenhumor.

Ob’s die eher seichten Schenkelklopfer über Jaus’ mächtiges Zumpferl, das eine Schlange vor den Damen-Toiletten verursacht hätte, Pizzeras auftrainierten Bizeps, der beinahe nicht mehr aufs CD-Cover gepasst habe, oder die Essgewohnheiten des Kanzlers ("kein Antibasti als Vorspeise") gebraucht hätte, sei dahingestellt. "Nehmt’s uns ned ernst, sondern von hinten", forderte Pizzera an einer Stelle. Eh.

Musikalisch gab’s jedenfalls nichts zu meckern. Vom Auftaktmedley mit "unerhört solide" und "Kopfstimm" an demonstrierten Pizzera & Jaus ihr feines Händchen für so lässige wie selbstironische Dialektsongs. "Hooligans", "Tuansackl", "danke, gut!", "Eine ins Leben", "Kaleidoskop" – die prognostizierte Hitdichte hielt ebenso wie das Wetter. "Ihr habt’s uns echt eine wunderschöne Zeit beschert", streute das Duo dem Publikum nach den euphorisch gefeierten Zugaben "frmghn", "Jedermann" und "Wer, wenn net du" verbal Rosen. Ein Kompliment, das ohne Zweifel aber in beide Richtungen galt. (ll)

Fazit Gut aufgelegte Schmähbrüder in lässiger Location, das passt.