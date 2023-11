Thomas Macho nimmt Abschied: "Im Provozieren war ich nie gut"

Thomas Macho, einer der bedeutendsten Kulturphilosophen der Gegenwart, hält am Mittwoch im Audimax der Linzer Kunstuniversität seine Abschiedsvorlesung. Der 71-Jährige leitete seit 2016 das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuni mit Sitz in Wien. Zuvor lehrte der Wiener an der Humboldt-Universität in Berlin. Seine Bücher "Warum wir Tiere essen" oder "Das Leben nehmen" wurden Bestseller.