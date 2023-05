Im Lentos Kunstmuseum Linz: Cornelia Gurlitt  und Anton Kolig – Zwei Seelenverwandte 

29 Jahre. Ihr Leben, das sie selbst beendet hat, war kurz und überschattet von einer unglücklichen Liebe und dem Ersten Weltkrieg: Der expressionistischen Grafikern Cornelia Gurlitt (1890–1920) und damit der Cousine seines Gründers Wolfgang Gurlitt widmet sich das Lentos Kunstmuseum Linz zum 20-jährigen Jubiläum. Womit Leiterin Hemma Schmutz die Reihe (noch) unbekannter Künstlerinnen fortsetzt. Die Tochter von Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt und Schwester von Hildebrand Gurlitt – „Hitlers Kunsthändler“ – verband eine Seelenverwandtschaft mit dem expressionistischen Maler Anton Kolig (1886–1950). Beider Leben und Werk zeigt die gestern eröffnete Ausstellung „Cornelia Gurlitt & Wolfgang Kolig“, ansprechend kuratiert von Elisabeth Nowak-Thaller und Hubert Portz vom Kunsthaus Désirée, Hochstadt/Pfalz. Zwei Räume im Untergeschoß laden zur Begegnung mit zwei Menschen, deren Schaffen ebenso berührt wie ihre Schicksale.

An der Front und im Lazarett

Mit 23 Jahren begegnet Cornelia Gurlitt in Dresden dem vier Jahre älteren, verheirateten Familienvater Anton Kolig. Beide teilen fortan eine tiefe Freundschaft. Und ihre Kriegserfahrungen: Er kämpft an der italienischen Front 1917 und in Schlesien. Sie dient als Lazarettschwester an der Ostfront in Wilna (Vilnius). Elisabeth Nowak-Thaller: „Beide mussten Leben und Karriere dem Krieg opfern.“ Beklemmend stellt die Schau Anton Koligs Porträts kriegsmüder Soldaten mit starrer Miene den Lazarett-Szenen von Cornelia Gurlitt gegenüber, von denen besonders eine in ihren Bann zieht. Für Kurator Hubert Portz zeigt sie „den Zustand ihrer Liebe“. In Wilna hatte die 23-Jährige 1916 den deutschen Literaten und Kunstkritiker Paul Fechter kennen- und lieben gelernt. Einen Zettel mit seinem Namen hielt sie bei ihrem Suizid in Händen. „Die Klage“ von Anton Kolig über den Tod seiner Seelenfreundin zählt zu seinen bedeutendsten großformatigen Werken: „Cornelia“ ist einem Band eingeschrieben, neben dem ein nackter Jüngling gen Himmel blickt: eine Andeutung an die homoerotische Neigung des fünffachen Vaters. Ob es ein blauer Himmel ist, in den seine „Frau mit Fächer“ blickt? Es sind berührende Arbeiten zweier Schicksale in einer vielschichtigen Schau, deren Besuch sich lohnt.

„Cornelia Gurlitt & Anton Kolig“: Lentos Kunstmuseum Linz, bis 13. 8.; Kuratorenführung und Vortrag mit Anton-Kolig-Experte Otmar Rychlik: 1. 6., 18 Uhr; Anmeldung: 0732 7070 3614, lentos.at

