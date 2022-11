Im Kellertheater geht’s los

Wegen eines Coronafalles im Ensemble musste die Premiere von Neil Simons "Ein seltsames Paar" im Linzer Kellertheater um drei Wochen verschoben werden. Nun ist es aber so weit: Morgen, Donnerstag, läuft der Komödienklassiker an. Im Mittelpunkt des Stückes stehen der Charmeur und Hedonist Oscar und der Kontrollfreak Felix. Als Letzterer von seiner Frau verlassen wird, bietet ihm Oscar, der selbst von Frau und Kindern getrennt lebt, an, bei ihm zu wohnen. Jack Lemmon und Walter Matthau machten den gleichnamigen Film 1968 zum Klassiker.

Für das 88 Sitzplätze fassende Linzer Kellertheater hat Regisseur John F. Kutil das Stück entstaubt und ihm einen Linz-Anstrich verpasst. In den Hauptrollen sind Hausherr Wolfgang Ortner als Oskar und Peter Woy als Felix zu sehen. Spieltage sind jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Freitag.

Nähere Infos und Karten gibt es unter Tel. 0732 / 78 41 20 und linzerkellertheater.at