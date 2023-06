Im Juni wird wieder vier Mal mit Aussicht gesungen

Der Juni bringt wieder Schwung in die von den OÖNachrichten und dem Chorverband Oberösterreich gemeinsam initiierte Aktion "Singen mit Aussicht". Gleich vier Termine an malerischen Orten stehen für freies Singen unter professioneller Begleitung auf dem Programm.

Am Sonntag um 16 Uhr werden unter der Anleitung von Evelyn Haselmayr Kanons, Volkslieder und Popsongs in der Arena bei der Burg Piberstein in ungezwungener Atmosphäre gesungen. Wanderfreunde können zu Fuß vom Ortszentrum der Gemeinde Helfenberg zur Burg wandern (rund 30 Minuten). Am Mittwoch, 21. Juni, wird um 17.30 Uhr beim Almsee in Grünau ein Singen mit Aussicht geboten. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Seehaus, Singleiter ist Hubert Tröbinger.

Der Hollerberg, Gemeinde Auberg im Mühlviertel, ist am 25. Juni (15.30 Uhr) Schauplatz eines Singens unter der mitreißenden Anleitung von Marina Schacherl. An der Gitarre wird sie von ihrem Mann Roman begleitet. Um 17 Uhr gibt der Chor der 7. Klasse des Musikgymnasiums Stifterstraße Linz in der Kirche ein Kurzkonzert.

Der Literaturgarten in St. Florian bei Linz wird am 30. Juni, 19 Uhr, besungen. Auch hier geben die Schacherls musikalisch den Ton an. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei, für Verpflegung ist gesorgt.

In der OÖN-Edition by Trauner ist ein Liederbuch zur Aktion gedruckt worden. Es kann bei den Veranstaltungen um fünf Euro erworben werden.

