Im Freudentaumel gegen den Strom der Zeit

Eigentlich hätte dieses Konzert des Ensembles Castor den Auftakt zu den Adventkonzerten der aktuellen Musica-Sacra-Saison machen sollen. Pandemisch bedingt war das Konzert am Samstag in der Ursulinenkirche aber das erste für das Barock-Ensemble nach einer langen Durststrecke. Daher passte das jubilierende Motto "Gloria in excelsis Deo" in die aktuell von vielen Grässlichkeiten geprägte Fastenzeit und gestattete einen kurzen Moment des Heraustretens aus der Wirklichkeit in eine Welt des virtuosen Freudentaumels.

Auf dem Programm standen instrumentale Werke des 17. und 18. Jahrhunderts aus Italien: "Arcadicha" aus op. 8 von Marco Uccellini, die Sinfonia in a-Moll op. 5/1 von Giovanni Battista Bassani, eine Triosonate in h-Moll von Giuseppe Brescianello und Georg Friedrich Händels Triosonate in g-Moll op. 2/5.

Händel verbrachte drei Jahre in Italien und wurde dabei maßgeblich von der damaligen Musik inspiriert. So auch für sein "Gloria für Sopran, zwei Violinen und Basso Continuo", dessen virtuose Gesangslinien Johanna Rosa Falkinger hinreißend zelebrierte und mit ihrer glasklaren Sopranstimme begeisterte. Davor beeindruckte sie mit "Cara ceres". Das abschließende "Alleluja" erinnert in seiner stupenden Virtuosität ein wenig an Mozarts "Exsultate, jubilate"-Pendant – ideal, um es zum Ausklang des Abends als Zugabe nochmals zu singen.

Fazit: Ein gelungener Neustart für das Ensemble Castor mit einer fulminanten Johanna Rosa Falkinger als Sopransolistin.