Ilia Staple: "Mit zwei kleinen Kindern und dem Pendeln ist das schon ein Kraftakt"

„Es ist viel, aber unbeschreiblich schön. Ich habe so eine große Ehrfurcht vor diesem Haus, die sich nicht abnutzt“, blickt Ilia Staple auf ihr erstes Quartal als Ensemblemitglied an der Staatsoper zurück. Erst am Silvesterabend ist die Linzer Sopranistin dort als „Adele“ in Johann Strauss’ Operette „Die Fledermaus“ auf der Bühne gestanden. In jener Rolle, die ihr vor gut zwei Jahren auch den Weg vom Münchner Gärtnerplatztheater nach Wien geebnet hat.