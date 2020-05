Ikone des französischen Kinos: Michel Piccoli (94) gestorben

Er hat Romy Schneider geküsst, Nacktszenen mit Brigitte Bardot gedreht und den Papst gespielt. In 200 Filmen hat Michel Piccoli mitgewirkt. Nun ist die Ikone des französischen Kinos 94-jährig an einem Schlaganfall gestorben.

Geboren wurde der Spross einer Musikerfamilie am 27. Dezember 1925. Er kam nach dem Tod des von seiner Mutter über alles geliebten Bruders zur Welt. Seine ganze Kindheit über habe er mit einem Phantom gelebt. "Das Theater war in erster Linie der Wunsch gewesen, zu fliehen", offenbarte Piccoli.

Von Bardot bis Hitchcock

So zog es ihn nach seiner Schauspielausbildung auf verschiedene Bühnen, bevor ihn sein Weg ab 1960 zum Film führte. Er war an der Seite von Stars wie Brigitte Bardot und Romy Schneider zu sehen, drehte mit Alfred Hitchcock und Jean-Luc Godard. Piccoli gehörte zu den begnadeten Schauspielern, die mit wenigen Gesten überzeugen. Allein die Art, wie er seine buschigen Augenbrauen zusammenzog, sprach Bände. "Er versteht es, seine Kunst zu verbergen, weil er die Gabe hat, sie sparsam einzusetzen", so Regielegende Agnes Varda. Piccolis Rollen reichten von leidenschaftlichen Liebhabern über Mörder bis zu verzweifelten Künstlern. Piccoli war mehrmals verheiratet, darunter mit Juliette Greco.

Für das Drama "Der Sprung ins Leere" wurde er 1980 bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme als bester Darsteller prämiert. Das Festival war 2011 nochmals Schauplatz für den Leinwandstar, als er in Nanni Morettis "Habemus Papam" den Papst gab. Es war eine seiner letzten Rollen.