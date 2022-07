Vor elf Jahren eröffnete Elina Garanca das Format "Klassik am Dom" mit einem umjubelten Konzert. Zum aufgehobenen 10-Jahr-Jubiläum kehrte die lettische Mezzosopranistin am Donnerstag auf den Linzer Domplatz zurück. Es war ein Heimkommen. Das vergangene gute Jahrzehnt ist optisch wie stimmlich offenbar spurlos an der 45-Jährigen vorbeigegangen.