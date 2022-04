Iggy Pop: Der "Pate des Punk" feiert seinen 75. Geburtstag

Er ist die fleischgewordene Verkörperung von Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll: Iggy Pop. Mit The Stooges war er schon Punk, bevor überhaupt Punk existierte, für David Bowie schrieb er "China Girl", sein Knaller "Lust for Life" veredelte den "Trainspotting"-Soundtrack – am Donnerstag feiert der "Pate des Punk" seinen 75. Geburtstag.