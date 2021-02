Als Klaus Lechner nahm Andreas Kiendl 2009 von Soko Kitzbühel Abschied, nun kehrt er – wieder als Klaus Lechner – zur Soko Donau in Wien zurück. Morgen ist der Steirer um 20.15 Uhr auf ORF 1 erstmals in dieser Rolle zu sehen. Im OÖN-Interview verrät der 45-Jährige, wie wichtig Linz für ihn ist: Von 2001 bis 2004 hatte er am Landestheater sein erstes Theater-Engagement, in dieser Zeit traf er seine Lebenspartnerin Darina, mit der er eine Tochter (8) und einen Sohn (12) hat.