Die Straßen sind leer, die Räder in den Fabriken stehen still, Schülerinnen und Schüler dürfen ausnahmsweise früher heimgehen: So geschehen am Donnerstag, 5. Februar 1976. Es ist der Tag, an dem sich der damals 22-jährige Kärntner Franz Klammer bei der Heim-Olympiade in Innsbruck am Patscherkofel auf seinen Abfahrtsskiern in die Tiefe stürzt. Mit einem spektakulären Ritt über die pickelharte Eispiste erzielt er Bestzeit.