Am Freitag (23.30 Uhr) startet das ZDF die neue Musikshow "Music Impossible" mit Conchita Wurst alias Tom Neuwirth. Dabei müssen jeweils zwei Musik-Stars einen eigenen Song im Genre des anderen produzieren und singen. Beim Auftakt tritt Schlagerlegende Marianne Rosenberg gegen Rapper Eko Fresh an. Mit den OÖN unterhielt sich Neuwirth (33), der in Bad Mitterndorf aufwuchs und 2014 für Österreich den Eurovision Song Contest gewann, über Rosenbergs Rap, Engstirnigkeit und andere "bekloppte Ideen".