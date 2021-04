Als Tänzer und Pantomime bereiste er die Welt, mit Büchern über Körpersprache wurde er bekannt: Samy Molcho. Kurz vor seinem 85. Geburtstag am 24. Mai wendet er sich in seinem am Montag erscheinenden Buch einem neuen Thema zu: Wie reale und geistige Territorien das Verhalten der Menschen beeinflussen – und wie das Wissen darum Konflikte lösen helfen kann. "Das ist eine wichtige Erkenntnis meines Lebens", sagt Molcho im OÖN-Gespräch.