Ein Philharmoniker als Chef des Volksliedwerkes

Seit Dezember ist Clemens Hellsberg neuer Präsident des Österreichischen Volksliedwerkes und folgt damit auf Oberösterreichs Ex-Landeshauptmann Josef Pühringer. Der Name Hellsberg hat beim Volksliedwerk Tradition: Clemens’ Vater Eugen war ab 1964 der erste hauptamtliche Geschäftsführer der 1904 gegründeten Institution. Clemens Hellsberg wurde in Linz geboren, wuchs in Wien auf und war von 1997 bis 2014 Vorstand der Wiener Philharmoniker. 2016 ging der Geiger in Pension.