Michael Fitz, Fernseh-Kommissar: Er war 17 Jahre lang Tatort-Kommissar Menzinger, er ermittelt als Hattinger im Chiemseekrimi und jagt als Kommissar Mur Verbrecher in Salzburg. Am Mittwoch, 20.15 Uhr, ORF 2, ist der 62-Jährige Bayer in der Folge "Treibgut" der Krimireihe "Die Toten von Salzburg" an der Seite von Florian Teichtmeister zu sehen.