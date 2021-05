"Ich wäre so gern radikal, aber ich habe keine Ansichten"

Die Bloggerin und Schriftstellerin Stefanie Sargnagel schreibt, was sie beobachtet. Das liest sich rotzig, goschert, vulgär, aber auch zart, hellsichtig, analytisch – und mit jedem Satz wird Ironie in alle Richtungen gepfeffert. Sargnagel macht kein Theater. Was für eine fantastische Idee von Regisseurin Fanny Brunner und Dramaturg Martin Mader, doch aus den 2013 erschienenen Callcenter-Monologen "Binge Living" eines zu basteln.