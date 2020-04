"Ich vermisse das verdammte Boot"

Die Besatzung der U-612 sticht wieder in See. Heute startet die zweite Staffel der an die Bücher von Lothar-Günther Buchheim sowie den 80er-Filmklassiker angelehnten Sky-Serie "Das Boot". Im Zentrum: Rick Okon als junger Kapitänleutnant Klaus Hoffmann.

OÖNachrichten: Dem Tod auf dem Atlantik konnte Ihr Charakter Klaus Hoffmann knapp entfliehen. In Staffel zwei findet er sich nun in New York wieder und wird von dem US-Großindustriellen Greenwood aufgenommen. Wie erleichternd war es, die klaustrophobische Enge des U-Bootes U-612 gegen den "Big Apple" zu tauschen?

Rick Okon: Tatsächlich hatte ich gemischte Gefühle am Set. Für das Gemüt war die neue Staffel leichter, weil es für meine Figur nicht in jeder Einstellung um Leben oder Tod ging. Gelegentlich habe ich aber bei den U-Boot-Kollegen vorbeigeschaut und gedacht: "Irgendwie vermisse ich das verdammte Boot jetzt doch!" (lacht). Die Außenaufnahmen von New York haben wir in Liverpool und Manchester gedreht. Ein paar CGI-Effekte sind auch dabei, aber die sind, wie ich finde, derart gut gemacht, dass man diese nicht bemerkt.

Statt Seemannskluft tragen Sie Maßanzug und Zylinder und sehen aus wie aus einem Krimi von Dashiell Hammett entsprungen?

Zum Glück wird der Hoffmann aus dem Kleider-Fundus der reichen Familie Greenwood ausgestattet – und dementsprechend haben wir ihn auch gekleidet: im Stil der Upper Class von New York City. Diesen mysteriösen "Noir"-Flair wollten wir bewusst erzeugen. Denn die Figuren haben allesamt viel zu verbergen. Jeder besitzt Geheimnisse, die verbissen gehütet werden und fürchterliche Konsequenzen hätten, wenn sie ans Licht kämen. Es ist ein spannendes Versteck- und Beobachtungsspiel.

Loyalität zu Deutschland oder zu den Vereinigten Staaten? Seinem Herzen oder dem Hirn folgen? Ihre Figur wirkt innerlich zerrissener als je zuvor. Wie hat sich Klaus Hoffmann in den acht neuen Folgen verändert?

In Staffel eins war Hoffmann derjenige – auch wenn es schwer war für ihn –, der eine Mannschaft geführt hat. Er gab die Kommandos und trug aktiv die Verantwortung. Jetzt lernen wir ihn in einer Situation kennen, die total anders ist als die komprimierte Welt eines U-Boots. Er ist in New York, eine für ihn unbekannte Welt. Er sieht all den Reichtum und hört plötzlich diese neuartige Jazz-Musik – und ist davon natürlich überwältigt. Gleichzeitig ist er aber zu Passivität verdammt. Er ist auf andere Leute angewiesen, anstatt Taktgeber zu sein. Das hat sich auch auf meine Vorbereitung ausgewirkt. Im U-Boot probten wir lange vor dem eigentlichen Dreh jeden Handgriff und Ablauf, damit alles authentisch wirkt. Dieses Mal bin ich "naiver" an den Dreh herangegangen und habe versucht, alles einfach auf mich wirken zu lassen. So wie Hoffmann das tut.

Sehr eindrücklich anzusehen sind die Rückblenden, die den vor dem Verdursten stehenden Hoffmann auf einem Schlauchboot im Atlantik zeigen. Wie bereitet man sich darauf vor?

Diese Szenen haben wir an zwei Tagen auf Malta gefilmt. Auf den Dreh habe ich mich wirklich gefreut, denn diese Schlauchboot-Szenen verlangten eine spezielle Körperlichkeit und Existenzangst. Der peitschende Regen, das Salzwasser, die durchnässte Kleidung, es ist laut, es ist nass – die Umstände waren derart fordernd, dass die Verzweiflung, die die Figur in diesen Situationen benötigt, sich relativ schnell einstellte. Während sich Hoffmann in New York in einer scheinbar tollen neuen Welt befindet, ist er hier auf dem absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Diesen Kontrast darzustellen war eine tolle Herausforderung.

Die erste "Das Boot"-Staffel sah sich teils heftiger Kritik ausgesetzt. Hat Sie das berührt?

Ich glaube, das hatte viel mit der Erwartungshaltung der Seher zu tun. Viele dachten, wir drehen ein simples Remake von "Das Boot". Wir erzählen stattdessen unsere eigenen Geschichten, wobei dieses spezielle "Das Boot"-Gefühl stets mitschwingt. Dass sich die Serie vom grandiosen Originalfilm und den Büchern abnabelt, ist ein natürlicher Prozess. Die negative Kritik war meines Erachtens daher auch eine Generationenfrage. Viele in meinem Freundeskreis wussten, dass es einen Film gibt, haben diesen aber nie gesehen. Die gingen deutlich offener und unvoreingenommener an die Serie heran, weil sie keine tiefe emotionale Verbindung zum Original hatten.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at