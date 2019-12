Wer das neue Album "Filter" hört, hat das Gefühl der Begegnung mit einem guten Bekannten. Wie viel Alt und Neu steckt in "Filter"?

Tim Bendzko: Meine ersten drei Alben gehörten für mich zusammen, jetzt wollte ich einen größeren Schritt machen. Die Problematik ist aber: Wenn man mit Absicht etwas anderes machen möchte, passiert es relativ schnell, dass es anders ist nur um des Andersseins willen.

Hat deshalb "Filter" länger gedauert?

Ja, weil ich wirklich darauf gewartet habe, bis mir Songs über den Weg laufen, die eine Initialzündung geben, wo denn die Reise hingehen soll. Ich wollte, dass es ein selbstbewussteres, positiveres Album wird. Aber ich wollte auch, dass man mich darin erkennt. Am Ende ist es einfach passiert.

Ihr Aufstieg war rasant.

Der Erfolg kam nicht so plötzlich, wie es von außen ausgesehen hat. Ich habe mein Leben lang darauf gehofft, dass es passiert. Als es dann schnell mit dem Erfolg ging, dauerte es eine Weile, bis ich anerkennen konnte, dass das gut ist, was ich mache. Nachdem im ersten Jahr so ein Hype entstanden ist, habe ich mich gefragt, ob das jetzt der Hype ist oder ob es wirklich ein tolles Album ist. Mittlerweile weiß ich, was ich kann.

Hat Sie das die Erfahrung gelehrt?

Das kann man nur über Erfahrungen lernen. Ich muss mir nicht mehr beweisen, dass ich in meinem Genre gute Songs schreiben kann. Ich glaube, dass ich für manche Sachen ein gutes Händchen habe. So ist es mir leichter gefallen, mit anderen Lieder zu schreiben.

War es leicht, sich zu öffnen?

Texte mit anderen zu schreiben, ist etwas anderes. Mittlerweile bin ich selbstbewusst genug, um zu wissen, wann ich stur sein muss. Am Ende muss man sich in diesem Labyrinth zurechtfinden. Es ist immer noch schwierig. Wenn man mit anderen schreibt, kommt man nicht mit Alibi-Zeilen durch. Im Idealfall befruchtet man sich.

Sie haben einmal gesagt, um über das Leben zu schreiben, muss man auch gelebt haben. Haben Sie vor diesem Album intensiver und bewusster gelebt, um solche Geschichten schreiben zu können?

Es ist mir wichtig gewesen, dass es nicht nur melancholisch ist. Wenn man über Dinge schreibt, die einen beschäftigen, dann sind es ja meistens die nicht so guten Erfahrungen, die Niederschlag finden. Das Gute nimmt man einfach so hin. Der Mittelweg war mir wichtig. Vor "Filter" habe ich nichts besonders intensiv gemacht. Es geht mir darum, einen Alltag zu haben, denn dann schreibt das Leben schon von alleine seine Geschichten.

OÖN-Albumwertung

Tim Bendzko: "Filter" (Warner)

drei von sechs Sternen