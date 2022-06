"Ich muss einfach dirigieren"

Bereits mehrmals war Ausnahmemusiker Emmanuel Tjeknavorian in Linz als Geiger zu hören und riss sogar Bruckner-Orchester-Chefdirigent Markus Poschner zu einer Lobeshymne hin: "Tjeknavorian ist ein Ereignis auf der Bühne", sagte er. Am 11. und 12. Juni löst der 27-Jährige, der in Wien und Armenien aufwuchs, Poschner ab und leitet erstmals als Dirigent das Bruckner Orchester für zwei Konzerte im Stift St. Florian.