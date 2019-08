Jetzt goss Noel in einem "Guardian"-Interview weiter Öl ins Feuer. Was er über die Songs seines Bruders und Ex-Oasis-Kollegen denke, wurde er gefragt. Seine Antwort: "Ich halte das für primitive Musik. Für primitive Menschen. Von einem primitiven Mann – der einem Haufen Songwriter primitive Aufträge gibt, die glauben, an einer Oasis-Sache beteiligt zu sein." Angesprochen auf das Verhältnis zu seiner Mutter, meinte der 52-Jährige zudem süffisant: "Ich mochte sie, bis sie Liam zur Welt brachte."

Wenig Zuneigung verspürt Noel Gallagher auch für den britischen Oppositionsführer Jeremy Corbyn ("Ich trau ihm nicht"), den Brexit ("Ich find’s lächerlich, dass wir die EU verlassen") und die Klimakrise: "Klar, für meine Enkelkinder wird das schlimm. Aber die habe ich noch nicht getroffen. Sie könnten auch ein Haufen Mistkerle sein."

