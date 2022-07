"Die schönste männliche Stimme des Jazz": Diesen Titel trägt Gregory Porter für viele zu Recht. Seine Musik sperrt sich aber gegen Genregrenzen und changiert zwischen Jazz, Gospel und Soul. Vor seinem Auftritt am 29. Juli (20 Uhr) am Linzer Domplatz sprach der 50-jährige Sänger und Komponist, dessen Markenzeichen Kappe und Schal sind, im OÖN-Interview offen über seine Schicksalsschläge und die Kraft seiner Stimme: "Ich weiß, dass in meiner Stimme etwas ist, das heilen kann." Zwischendurch gab’s