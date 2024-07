Christian Wirth: "Ich mache alles"

Die Brucknertage in St. Florian kredenzen seit mittlerweile 27 Jahren eine jährliche musikalische Hommage an den großen Komponisten, der in der Gruft der Stiftsbasilika begraben ist. Dabei fallen die Idealisten immer wieder durch innovative Formate auf. Heuer hat der umtriebige, vielseitige Violinist Christian Wirth diesen Part übernommen. Mit dem von ihm gegründeten und geleiteten Chameleon Orchestra lädt der 51-Jährige am 19. August, 20.30 Uhr, zum Open Air beim Feuerwehrmuseum.