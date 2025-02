"Newcomerin" Nana Falkner: "Ich liebe die Bühne"

Obwohl Tatjana "Nana" Falkner mittlerweile in Wien lebt, hängt sie nach wie vor an Oberösterreich, wo ihre Familie lebt: "Da hängt mein Herz", sagt die Altenfeldnerin. Daher hat sie sich gerne für die Aktion "Newcomerin gesucht" beworben: "Ich will zeigen, wer ich bin."

Nun hat sie es bei der Aktion in das Finale der letzten sechs Kandidatinnen geschafft. Die Poxrucker Sisters suchen dabei gemeinsam mit den OÖN eine Sängerin oder Frauenband, die beim Konzert zum Weltfrauentag am 8. März mit den Poxrucker Sisters, Ina Regen, AVEC, Sandra Hesch und der Musikerin SODL im Linzer Brucknerhaus auftritt. Bis 13. Februar kann auf nachrichten.at/newcomeringesucht abgestimmt werden.

Nana Falkner sang schon in der Volksschule im Kinderchor, nach der Mittelschule gründete sie ihre erste Band. "Der Wunsch, Musikerin zu werden, war schon früh da", erinnert sich die 27-Jährige. "Ich stand schon immer gerne im Mittelpunkt. Ich liebe die Bühne." Nach der Matura zog sie in die Schweiz, wo sie als Straßenmusikerin auftrat. Im Herbst 2023 dann der bisher größte Erfolg: Mit ihrer Version von Bonnie Tylers "Holding Out For A Hero" begeisterte sie Jury und ein Millionenpublikum bei "The Voice of Germany", Tom und Bill Kaulitz von Tokio Hotel wurden ihre Coaches, sie kam unter die besten 36. Mittlerweile hat die Mühlviertlerin eine eigene Band, gibt Konzerte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und schreibt eigene Lieder, zuletzt "Bühne aus Beton" über ihre Erfahrungen als Straßensängerin. Im Sommer wird ihr erstes Album erscheinen.

Der Zwischenstand:

KALEA 39,6 %

ams 22,4 %

Ortner, Gruber, Gregoric 18,3 %

Christina Zarzer 9,5 %

Katharina Dengel 6,9 %

Nana Falkner 3,3 %

