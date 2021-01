Er ist eine Ausnahmeerscheinung auf der Bühne und ein Superstar am Filmset: Klaus Maria Brandauer. Am Sonntag ist der 77-Jährige als Rechtsanwalt Biegler in der TV-Verfilmung "Feinde" von Ferdinand von Schirach zu sehen – und untermauert dabei mit seinem brillanten Spiel diese Feststellung. Brandauer über seine Rolle, die Beliebigkeit sozialer Medien und wie er sein Lebenswerk einordnet.