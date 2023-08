Karin Bonelli: "Ich hab’s gern laut"

Bühneneingang/Stage Door: Die schmale Tür unter den Arkaden, an der vom Ring abgewandten Seite der Oper, wäre ohne das große Schild darüber leicht zu übersehen. Es ist Ende Juni, kurz vor der Sommerpause, selbst im Schatten kurz vor zehn Uhr heiß. Im luftigen Sommerkleid kommt mir Bonelli mit wehenden Haaren entgegen. Vorbei am Portier, öffnet sie mit ihrer Chipkarte die Schleuse zu einem langen Gang. An den Wänden hängen Fotos von Opernstars, wir gehen Richtung Orchestergraben.