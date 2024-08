"Ich habe wirklich keine Ahnung, wie Coldplay gerade auf mich gekommen ist"

Mit 18 war sie Straßenmusikerin, nun eröffnet Oska für Coldplay in Wien.

Sie könne sich noch gut daran erinnern, wie sie einmal in Madrid als Vorband gespielt habe, sagt Oska. Das Publikum der Musikerin, die Maria Burger heißt, umfasste zwei Menschen. "Ihre Namen weiß ich noch heute: Oskar und Paula."

Sie seien ganz vorne gestanden, hätten die 27-Jährige aus Rastenfeld (Bez. Krems-Land) angestrahlt und seien in ihrer Musik aufgegangen. "Es war wunderschön. Wenn ich Menschen Freude machen kann, ist es mir herzlich egal, ob es sich um Massen handelt." Die Chancen, Menschentrauben mit ihren bezaubernden, weil so feinfühligen Nummern einzufangen, stehen ab heute prächtig. Die Niederösterreicherin darf bei den vier ausverkauften Gigs von Coldplay im Wiener Happel-Stadion die Fans als Eröffnungsakt "aufwärmen".

Spricht sie vom Stadion, dann auch von einer Atmosphäre, die sie schaffen will. "Natürlich weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Aber wenn es nur zehn Menschen etwas bedeutet, was ich biete, wäre das wunderbar." Nervös sei sie immer. Jetzt habe sie etwas Angst, mit ihrer ruhigen Musik (Gesang und Gitarre) im Stadion-Getöse etwas unterzugehen. "Aber ich will unbedingt etwas Ruhigeres von mir zeigen." Über ihre Setlist hat Oska, die sich selbst als Zweiflerin beschreibt, lange nachgedacht. Sie eröffne nun mit einem Song, bei dem sie sicher sei. "Ich habe aber auch mutige Entscheidungen bei der Songauswahl getroffen."

Ihren Mut beflügle auch die Tatsache, dass Coldplay sie persönlich ausgesucht habe. Wie es dazu kam? "Ich habe wirklich keine Ahnung. Man kann sich da nicht einfach bewerben oder anmelden." Sie vermutet, dass die Briten als interessierte Musiker die Nachwuchsszene beobachtet haben. "Es ist ein toller Gedanke, sich vorzustellen, wie sie meine Musik gehört und sich gedacht haben: Die schafft es, den Menschen im Stadion eine Freude zu bereiten. Das gibt mir die Bestätigung, nicht auf dem falschen Weg zu sein."

Reinhören: So klingt Oska

Auf den Spuren von Joan Baez

Begonnen hat dieser Weg bereits in ihrer Kindheit. Maria ist das jüngste von fünf Kindern einer musikalischen Mama. "Es gibt Aufnahmen von uns Geschwistern, wie wir um sie herum sitzen, während sie singt und Gitarre spielt." Ihre Mutter habe sich diese Fähigkeiten mit zwölf, 13 Jahren selbst erarbeitet, so wie es später auch ihre Jüngste tat.

Die Geschwister hätten Oska erzählt, sie habe schon als Kind mit ihrem Gesang sehr gut Emotionen transportieren können. Sie glaubt, das habe auch mit ihrer Sozialisation durch die Lieder der großen US-Folk-Musikerin Joan Baez zu tun, die Oskas Mama immer gehört habe. Ob diese nun sehr stolz sei? "Sie hat gerade gesagt, dass sie nicht Stolz fühle, sondern Dankbarkeit und Demut. Nicht nur, was mich betrifft, sondern alle ihre fünf Kinder, die aufstehen, einem Job nachgehen und ihr Leben meistern können."

Zur Person und zu den Coldplay-Konzerten

Singer-Songwriterin Oska steht für englischsprachige Nummern, deren Sound leichtfüßig zwischen Folk, Pop und Indie-Musik tanzt. Mit 18 ging sie als Straßenmusikerin nach Wien, studierte dann Pop- und Jazzgesang. 2022 gewann sie ihren ersten Amadeus in der Kategorie "Bester Sound" für den Song "Honeymoon Phase". Im gleichen Jahr erschien ihr Debütalbum "My World, My Love, Paris“, 2023 wurde sie mit dem Music Moves Europe Award ausgezeichnet, ein Preis, den auch Adele und Hozier gewannen

Am Mittwoch, am Donnerstag und am Wochenende ist die Waldviertlerin Vorband für die Coldplay-Konzerte im Happel-Stadion, die unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Entgegen Gerüchten wird Taylor Swift nicht mit Coldplay auftreten.

