"Ich habe mich immer durch Kunst beschützt gefühlt"

36 Jahre lang spielte Clemens Hellsberg bei den Wiener Philharmonikern, 17 Jahre davon war er deren Vorstand – und übte dieses Amt so lange aus wie kein anderer. Heute wird der Geiger, der als Kind viel Zeit in Putzleinsdorf verbrachte, 70. Nach wie vor ist die Musik seine Liebe, die er an zwei seiner vier Kinder weitergab: Dominik (40) spielt Violine im Staatsopernorchester, Benedikt (28) Cello in der Bruckner-Orchester-Akademie.