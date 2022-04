Was nicht jedem prominenten Kulturschaffenden gelingt oder gelingen will, schafft Ursula Strauss seit jeher völlig natürlich – die Schauspielerin spricht offen über alles Menschliche, auch ihre Sorgen und Ängste. was ist los?: Wie haben Ernst Molden und Sie als musizierendes Duo zusammengefunden? Ursula Strauss: Wir haben uns bei einer Benefizveranstaltung für die VinziRast (Einrichtung für Obdachlose, Anm.) im Wiener Stadtsaal kennengelernt. Ich habe Geschichten von Christine Nöstlinger