"Ich habe keine Angst mehr, mich zum Affen zu machen"

Susanne Gregor (42) arbeitet ihr persönliches Schicksal als Migrantenkind in ihren Büchern auf. 1990 ist sie neunjährig als Susanna Gregorova mit ihren Eltern von der damaligen Tschechoslowakei nach Wartberg an der Krems gezogen. Heute lebt Gregor in Wien, ihr eben erschienener Roman "Wir werden fliegen" wird von der Kritik gefeiert.