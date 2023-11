Musical-Star Mark Seibert: "Ich habe kein Problem damit, mir selber in den Arsch zu treten"

Der 44-jährige Deutsche Mark Seibert ist der Popstar unter den Musical-Sängern in Österreich und Deutschland. Derzeit singt er im Wiener Raimund Theater den Maxim de Winter im Longrun-Musical "Rebecca", nächstes Jahr ist er der Professor Higgins in "My Fair Lady" in Mörbisch. Am Freitag, (20.15 Uhr, ORF 1) ist er in der Musik-Rateshow "Hier spielt die Musik" zu sehen.