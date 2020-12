Seit 17 Jahren ist das Format "Bauer sucht Frau" so etwas wie die unaufhaltsame Quotenmaschine des Privatsenders ATV. Der aktuelle Kuppelversuch zwischen der ledigen Bauernschaft und heiratswilligen Damen und Herren, moderiert von Arabella Kiesbauer, kommt auf eine Quote von 16,6 Prozent (12 – 49 Jahre) im Schnitt. Mit dabei ist auch der Milchbauer Hannes aus Ottnang am Hausruck. Er wählt am kommenden Mittwoch, 20.15 Uhr, ATV seine Herzdame.