"Ich habe den Schlager immer ernst genommen"

Schlagersänger Richie Bravo hat in Ulrich Seidls Kinofilm "Rimini" den Zenit längst überschritten. Er säuft, spielt und ist Sexdienstleister für ältere Damen. Am Montag stellt Seidl den Film über einen Mann, mit dem man doch mitfühlt, im Moviemento Linz in einer OÖN-Filmnacht vor (moviemento.at, 20 Uhr).