"Ich esse meine Suppe nicht"

Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage!" So etwas passiert nur im Märchen. Im "Struwwelpeter" gibt es kein Happy End. Niemals. Da verhungern die Kinder, weil sie ihre Suppe nicht essen wollten, verbrennen "ganz und gar", weil sie gezündelt haben, oder werden von einer Böe auf Nimmerwiedersehen davongetragen, weil sie bei Sturm aus dem Haus gegangen sind.

Der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann (1809–1894), der sich diese Szenen ausdachte, hatte aber durchaus ein Happy End im Sinn – und zwar im realen Leben, durch die abschreckende Wirkung seiner warnenden Geschichten. "Nicht umsonst sagt das Sprichwort: Gebrannter Finger scheut das Feuer", schrieb Hoffmann am 3. November 1892 in einem Brief an die Zeitschrift "Die Gartenlaube". Hierin legte er auch sein pädagogisches Konzept dar: "Aber das Abbild des Schmutzfinken, des brennenden Kleides, des verunglückenden Unvorsichtigen, das Anschauen allein erklärt sich selbst und belehrt." In der Psychologie nennt sich das heute Lernen am Modell. "Das Kind lernt einfach nur durch das Auge, und nur das, was es sieht, begreift es", war sich der Frankfurter Psychiater sicher.

1844, als das Manuskript zu dem Buch entstand, war dieser Gedanke, der das Kind und die kindliche Art des Lernens in den Mittelpunkt stellte, keineswegs verbreitet. Zu dieser Zeit hatten Kinder vor allem brav und folgsam zu sein und so gab es für die damalige Prügelpädagogik in Sachen Kindgerechtheit noch jede Menge Luft nach oben. Auch wenn die Geschichten heute manchen die Haare ganz nach Art des Struwwelpeters zu Berge stehen lassen, so erfreuten sie sich bei ihrem Erscheinen doch großen Zuspruchs.

Dabei hatte Heinrich Hoffmann seinem eigenen Bekunden nach gar kein Kinderbuch veröffentlichen wollen. Vielmehr war er auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn Carl erfolglos geblieben und entschied sich kurzerhand, selbst ein Bilderbuch zu zeichnen und mit Reimen zu versehen. Später las er seinen Freunden zur allgemeinen Erheiterung aus dem Büchlein vor und diese ermutigten ihn, die Geschichten zu veröffentlichen. 1845 erschien die erste Auflage von 1500 Exemplaren unter dem Titel "Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 schön kolorierten Tafeln für Kinder von 3 – 6 Jahren".

"Zappel-Philipp" kam dazu

Hoffmann veröffentlichte vorsichtshalber noch unter dem Pseudonym "Reimerich Kinderlieb". Nach nur vier Wochen war diese erste Auflage bereits ausverkauft und so folgte eine zweite unter dem Pseudonym "Heinrich Kinderlieb". Zudem wurden die ursprünglichen sechs Bildergeschichten noch durch den niemals stillsitzenden "Zappel-Philipp" und das zündelnde "Paulinchen" ergänzt. Erst ab der dritten Auflage nannte sich das Buch "Der Struwwelpeter" und ab der fünften Auflage von 1847 trat Hoffmann auch mit seinem richtigen Namen in Erscheinung.

Zudem fanden sich in der fünften Auflage noch zwei weitere Bildergeschichten, nämlich die vom stets verträumten "Hans Guck-in-die-Luft" und die vom "Fliegenden Robert", der besser seinen Regenschirm frühzeitig losgelassen hätte. 1859 kam schon die 28. Auflage auf den Markt, für die Hoffmann alle Bilder noch einmal ganz neu gezeichnet hatte. Dies ist wohl die verbreitetste Fassung, die heute die meisten Leser kennen. 1876 kam dann schon die 100. und 1917 die 400. Auflage heraus. Nachdem Mitte der 1920er Jahre die Urheberrechte abgelaufen waren, druckten mehrere andere Verlage den "Struwwelpeter" nach, so dass sich die Gesamtauflage heute kaum mehr ermitteln lässt. Schon kurz nach der deutschen Erstausgabe wurde der "Struwwelpeter" in andere Sprachen übersetzt – bis heute sind es mehr als 40, u. a. Esperanto, Obersorbisch, Altgriechisch und Mittelhochdeutsch. In seinen posthum erschienen "Lebenserinnerungen" schrieb Hoffmann: "Der Schlingel hat sich die Welt erobert, ganz friedlich, ohne Blutvergießen, und die bösen Buben sind weiter auf der Welt herumgekommen als ich." Aber auch unzählige Nachahmungen, Bearbeitungen und Parodien kamen auf den Markt, zum Beispiel "Die Struwwelsuse" (1850), "Militär-Struwwelpeter" (1877), "Der Struwwelpeter von heute" (1914), "Der Anti-Struwwelpeter" (1970), "Der Mundart-Struwwelpeter in 25 deutschen Mundarten" (1996) oder die Comic-Version "Struwwelpeter: Das große Buch der Störenfriede" (2009).

Hoffmann selbst war schon angesichts des schnellen Verkaufs der ersten Auflage überrascht: "Niemand war, das kann ich ehrlich versichern, über das blitzähnliche Einschlagen der bunten Geschichten mehr überrascht als ich; das hätte ich mir im Traume nicht eingebildet", schrieb er in dem besagten Brief an "Die Gartenlaube". Dass sein Bilderbuch selbst heute noch gelesen wird, konnte er Mitte des 19. Jahrhunderts natürlich noch nicht wissen, auch wenn so mancher Pädagoge es heute lieber im Giftschrank verschwinden lassen würde, und durch die gewalttriefenden Geschichten mit ihren beißenden Hunden, um sich schießenden Hasen und daumenabschneidenden Schneidern gar eine Traumatisierung sensibler Kinderseelen fürchtet.

Erster Jugendpsychiater

Literaturwissenschafter betonen hingegen gerne, dass so mancher Reim Hoffmanns inzwischen zum Allgemeingut geworden ist: Von "Und die Mutter blickte stumm – Auf dem ganzen Tisch herum" über "Ich esse meine Suppe nicht! - Nein, meine Suppe esse ich nicht!" bis hin zu "Die Sonne schien ihm aufs Gehirn – Da nahm er seinen Sonnenschirm". Einige Psychologen sehen in Hoffmann gar einen ersten Jugendpsychiater, der in den Geschichten Krankheitsbilder wie Essstörungen oder das Zappelphilipp-Syndrom beschrieb.

Als Arzt ließ sich Hoffmann seinerseits von seinen kleinen Patienten zum "Struwwelpeter" inspirieren, wie er in dem Brief bekannte. Er habe die aufgewühlten Kinder beruhigt, die sich gegen das Fiebermessen und Abhorchen sträubten, indem er auf einem Notizzettel einen "kleinen Buben" gezeichnet und erzählt hätte, wie der "Schlingel" sich die Haare und Nägel nicht schneiden lassen wollte. Nach und nach habe er nun die Haarsträhnen und Nägelklauen der Figur immer länger gezeichnet, und konnte währenddessen das abgelenkte Kind untersuchen.

Wenn das kein Happy End ist?